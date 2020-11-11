Москвичка уехала на дачу и лишилась квартиры

https://static.news.ru/photo/231d3a5c-242c-11eb-80a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница столицы Наталья Каримова не смогла попасть в собственную квартиру после поездки на дачу. Ей сообщили, что жильё перешло в собственность государства.

Каримова обнаружила, что все замки на дверях квартиру заменены. Она обратилась в полицию и управляющую компанию. Там ей сообщили, что квартиру могли забрать представители департамента Бабушкинского жилфонда, пишет РИА Новости.

Оказалось, что купленная в 1997 году квартира, у которой единственная собственница — Каримова, уже три года как перешла в собственность города. Об этом свидетельствует выписка из ЕГРН. При этом, на договоре купли-продажи стоит печать комитета муниципального жилья правительства Москвы (сейчас департамент городского имущества. — NEWS.ru). Однако сведения о ней либо исчезли, либо были скрыты.

Одни юристы считают, что чиновники могли не знать о новом собственнике недвижимости и поэтому признали имущество выморочным в связи со смертью прежнего правообладателя. Другие же называют причиной инцидента превышение или злоупотребление должностными полномочиями.

Как писал NEWS.ru, российский актёр Михаил Ефремов не оформил в собственность квартиру в Москве стоимостью более 80 млн рублей. В настоящее время там живёт 20-летняя дочь Ефремова — Анна-Мария.

Она утверждает, что получила квартиру в наследство от бабушки — Аллы Покровской. Но на деле в Росреестре нет сведений о владельцах жилплощади. Спустя более года после смерти Покровской никто до сих пор не оформил квартиру в собственность.