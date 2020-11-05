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У Ефремова нашли неоформленную квартиру за 80 млн рублей

11:44, 05 ноября 2020 62
Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр Михаил Ефремов не оформил в собственность квартиру в Москве стоимостью более 80 млн рублей.

Как поясняет ФАН, речь идёт о квартире по адресу Никитский бульвар, 17. Там ранее проживала мать актёра Алла Покровская, которая ушла из жизни в июне 2019 года. В настоящее время там живёт 20-летняя дочь Ефремова — Анна-Мария.

Сама она утверждает, что получила квартиру в наследство от бабушки. Но на деле в Росреестре нет сведений о владельцах жилплощади. Спустя более года после смерти Покровской никто до сих пор не оформил квартиру в собственность.

Квартира площадью 66,6 квадратных метра находится в элитном доме, где некогда проживали звёзды «Современника» и других театров — Олег Ефремов, Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев. Кадастровая стоимость жилья, по данным источника, составляет почти 27 млн рублей, реальная же превышает 80 млн.

Михаил Ефремов, напомним, был приговорён к восьми годам лишения свободы из-за ДТП, произошедшего по его вине. В аварии погиб курьер Сергей Захаров, было установлено, что Ефремов находился за рулём в нетрезвом состоянии. Позднее Мосгорсуд смягчил приговор и снизил ему срок заключения до 7,5 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга актёра Софья Кругликова устроилась на работу, чтобы прокормить семью. Эту информацию подтвердил адвокат артиста Пётр Хархорин.

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