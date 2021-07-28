«У меня есть пять мужей»: чем грозит отмена штампов в паспорте

С 15 июля ставить в паспорте гражданина РФ штамп о браке и детях до 14 лет стало необязательно. Остаются нужными лишь сведения о прописке, воинской службе. Новые правила вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Юристы предупредили о проблемах со сделками с недвижимостью и об активизации брачных аферистов. Общественники — о снижении ответственности перед жёнами и детьми. NEWS.ru разбирался в плюсах и минусах нового закона.

Премьер-министр России Михаил Мушустин подписал постановление об изменениях правил внесения данных в паспорт россиянина. Теперь обязательными для граждан остаются только два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности. Это решение вызвало много споров среди практикующих юристов. Российский адвокат, судья Арбитражного третейского суда Московской области, преподаватель уголовного права в МГУУ правительства Москвы Дмитрий Зацаринский в беседе с NEWS.ru назвал закон неоправданным и не имеющим под собой оснований. Его принятие больше похоже на имитацию бурной деятельности.

Я, честно говоря, в недоумении. Не было никакого общественного резонанса, чтобы принять такое решение. Не было никаких запросов в обществе. В этих новшествах больше негативных моментов, чем положительных. Дмитрий Зацаринский Российский адвокат, судья Арбитражного третейского суда Московской области, преподаватель уголовного права в МГУУ правительства Москвы Российский адвокат, судья Арбитражного третейского суда Московской области, преподаватель уголовного права в МГУУ правительства Москвы

Защитить членов семей обеспеченных людей от посягательств силовых и криминальных структур на их имущество — такую реальную цель преследует новый закон, рассказал NEWS.ru адвокат по семейным делам Василий Голощапов. Богатому чиновнику будет легче скрыть наличие жены или детей, которые владеют имуществом, без штампа в паспорте. А также политику, который баллотируется в думу или в горсовет, теперь будет проще ввести в заблуждение избирателей.

Некоторые его коллеги полагают, что отказ от штампов о браке и детях — это шаг к переходу на электронный документооборот, который начнётся в России уже в этом году.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Так в столице цифровой аналог паспорта гражданина РФ появится уже в декабре текущего года. В регионах — к 2023 году. Также уже в 2022 году в России начнут создавать единый федеральный информационный регистр, который через несколько лет станет обязательным для различных госорганов и ведомств. Он будет содержать сведения о гражданине: Ф.И.О, дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение. Однако в июле 2021 года заявленной реформы системы электронного документооборота пока не случилось, поэтому отмена обязательных штампов в паспорте — поспешное решение правительства, считает юрист Екатерина Бродская.

Теоретически, когда у них всё заработает, эта идея может оказаться неплохой. Когда документы переведут в электронный вид, наличие или отсутствие штампа в паспорте уже не будет иметь такого значения, как и иные сведения, содержащиеся ныне в паспорте. Пока же все решения приняты только на бумаге. Закон ещё «сырой», и непонятно как он будет работать. Екатерина Бродская Юрист Юрист

Отмена обязательных штампов в паспорте развяжет руки мошенникам. Например, при покупке квартиры возможны различные махинации, сообщила юрист. Продавец может скрыть наличие законного супруга или супруги, а значит его/её согласие на продажу недвижимости не предоставит. Наличие или отсутствие такого согласия не является основанием для отказа в государственной регистрации сделки, соответственно переход права собственности Росреестр зарегистрирует. Ну а недовольный супруг, или даже с недавних пор бывший супруг, будет вправе признать указанную сделку недействительной. Покупатель и продавец долго будут разбираться в суде, доказывая правоту.

Теоретически существует ещё одна опасность — могут активизироваться брачные аферисты. Или просто люди, желающие вступить в несколько браков одновременно. Как рассказала Бродская, единая база ЗАГС в России окончательно до сих пор не сформирована. Этот процесс планировали завершить в 2021 году, однако на сайте ЕГР ЗАГС по прежнему имеется информация о постепенном включении в базу данных сведений за прошлый период. Ранее каждый регион собирал данные отдельно от другого. Таким образом, человек, который когда-то женился в одном регионе, теоретически сможет вступить в брак в другом.

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При определённом попустительстве соответствующих органов (взятки никто не отменял), человек сможет вступить в повторный брак, соглашается Дмитрий Зацаринский. Поэтому новый закон может обернуться в нашей стране всплеском многожёнства. В том числе и среди мигрантов.

Получить сведения о гражданском состоянии человека и наличия у него детей в органах ЗАГС весьма сложно, поделился в разговоре с NEWS.ru адвокат Виктор Левин. Даже если электронная база сформирована и действует, она доступна не всем: запросить данные могут правоохранители, суд, адвокаты, сами супруги и их дети. Однако на получение данных не имеют права, например, нотариусы, работодатели и частные лица.

У нововведения есть, как как плюсы, так и минусы. Из положительного — женщина может не говорить работодателю о наличии малолетних детей (частая причина отказа в работе). А проверить это документально станет невозможно. Из минусов — женатый мужчина или замужняя дама может очень долго морочить голову, скрывая свой статус. Утаить брак или наличие маленьких детей с принятием нового закона стало проще.

А вот для самих детей новый закон никаких последствий не несёт, сообщила NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. Уже сейчас вписать ребёнка в паспорт — чистая формальность. Чтобы убедиться в родстве детей и родителей необходимо предоставить свидетельство о рождении. Этот документ требуют в аэропорту, на вокзале, у нотариуса, в медицинских учреждениях. Отметка в удостоверении личности может быть важна, когда врачи решают пустить в реанимацию к ребёнку взрослого или нет. Да и то, по закону посещать человека в палате интенсивной терапии могут все, вне зависимости от родства.

Отсутствие штампа в паспорте грозит «утратой традиционных ценностей» и кризисом института семьи, сообщила в беседе с NEWS.ru общественный деятель Элина Жгутова. Отметка в документе обязывает человека вести себя определённым образом.

Форма очень часто диктует содержание, как это ни странно. Мы привыкли к тому, что содержание диктует форму. Но на самом деле — наоборот. Элина Жгутова член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ

Исчезновение штампа сделает проще многожёнство, повысит половую распущенность, снизит ответственность родителей перед детьми, считает эксперт. Ведь теперь статус человека проверить невозможно, остаётся только верить ему на слово, заключает эксперт.