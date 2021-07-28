«У меня есть пять мужей»: чем грозит отмена штампов в паспорте

С 15 июля ставить в паспорте гражданина РФ штамп о браке и детях до 14 лет стало необязательно. Остаются нужными лишь сведения о прописке, воинской службе. Новые правила вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Юристы предупредили о проблемах со сделками с недвижимостью и об активизации брачных аферистов. Общественники — о снижении ответственности перед жёнами и детьми. NEWS.ru разбирался в плюсах и минусах нового закона.
Премьер-министр России Михаил Мушустин подписал постановление об изменениях правил внесения данных в паспорт россиянина. Теперь обязательными для граждан остаются только два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности. Это решение вызвало много споров среди практикующих юристов. Российский адвокат, судья Арбитражного третейского суда Московской области, преподаватель уголовного права в МГУУ правительства Москвы Дмитрий Зацаринский в беседе с NEWS.ru назвал закон неоправданным и не имеющим под собой оснований. Его принятие больше похоже на имитацию бурной деятельности.
Я, честно говоря, в недоумении. Не было никакого общественного резонанса, чтобы принять такое решение. Не было никаких запросов в обществе. В этих новшествах больше негативных моментов, чем положительных.
Защитить членов семей обеспеченных людей от посягательств силовых и криминальных структур на их имущество — такую реальную цель преследует новый закон, рассказал NEWS.ru адвокат по семейным делам Василий Голощапов. Богатому чиновнику будет легче скрыть наличие жены или детей, которые владеют имуществом, без штампа в паспорте. А также политику, который баллотируется в думу или в горсовет, теперь будет проще ввести в заблуждение избирателей.
Некоторые его коллеги полагают, что отказ от штампов о браке и детях — это шаг к переходу на электронный документооборот, который начнётся в России уже в этом году.
Так в столице цифровой аналог паспорта гражданина РФ появится уже в декабре текущего года. В регионах — к 2023 году. Также уже в 2022 году в России начнут создавать единый федеральный информационный регистр, который через несколько лет станет обязательным для различных госорганов и ведомств. Он будет содержать сведения о гражданине: Ф.И.О, дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение. Однако в июле 2021 года заявленной реформы системы электронного документооборота пока не случилось, поэтому отмена обязательных штампов в паспорте — поспешное решение правительства, считает юрист Екатерина Бродская.
Теоретически, когда у них всё заработает, эта идея может оказаться неплохой. Когда документы переведут в электронный вид, наличие или отсутствие штампа в паспорте уже не будет иметь такого значения, как и иные сведения, содержащиеся ныне в паспорте. Пока же все решения приняты только на бумаге. Закон ещё «сырой», и непонятно как он будет работать.
Отмена обязательных штампов в паспорте развяжет руки мошенникам. Например, при покупке квартиры возможны различные махинации, сообщила юрист. Продавец может скрыть наличие законного супруга или супруги, а значит его/её согласие на продажу недвижимости не предоставит. Наличие или отсутствие такого согласия не является основанием для отказа в государственной регистрации сделки, соответственно переход права собственности Росреестр зарегистрирует. Ну а недовольный супруг, или даже с недавних пор бывший супруг, будет вправе признать указанную сделку недействительной. Покупатель и продавец долго будут разбираться в суде, доказывая правоту.
Теоретически существует ещё одна опасность — могут активизироваться брачные аферисты. Или просто люди, желающие вступить в несколько браков одновременно. Как рассказала Бродская, единая база ЗАГС в России окончательно до сих пор не сформирована. Этот процесс планировали завершить в 2021 году, однако на сайте ЕГР ЗАГС по прежнему имеется информация о постепенном включении в базу данных сведений за прошлый период. Ранее каждый регион собирал данные отдельно от другого. Таким образом, человек, который когда-то женился в одном регионе, теоретически сможет вступить в брак в другом.
При определённом попустительстве соответствующих органов (взятки никто не отменял), человек сможет вступить в повторный брак, соглашается Дмитрий Зацаринский. Поэтому новый закон может обернуться в нашей стране всплеском многожёнства. В том числе и среди мигрантов.
Получить сведения о гражданском состоянии человека и наличия у него детей в органах ЗАГС весьма сложно, поделился в разговоре с NEWS.ru адвокат Виктор Левин. Даже если электронная база сформирована и действует, она доступна не всем: запросить данные могут правоохранители, суд, адвокаты, сами супруги и их дети. Однако на получение данных не имеют права, например, нотариусы, работодатели и частные лица.
У нововведения есть, как как плюсы, так и минусы. Из положительного — женщина может не говорить работодателю о наличии малолетних детей (частая причина отказа в работе). А проверить это документально станет невозможно. Из минусов — женатый мужчина или замужняя дама может очень долго морочить голову, скрывая свой статус. Утаить брак или наличие маленьких детей с принятием нового закона стало проще.
А вот для самих детей новый закон никаких последствий не несёт, сообщила NEWS.ru адвокат Виктория Данильченко. Уже сейчас вписать ребёнка в паспорт — чистая формальность. Чтобы убедиться в родстве детей и родителей необходимо предоставить свидетельство о рождении. Этот документ требуют в аэропорту, на вокзале, у нотариуса, в медицинских учреждениях. Отметка в удостоверении личности может быть важна, когда врачи решают пустить в реанимацию к ребёнку взрослого или нет. Да и то, по закону посещать человека в палате интенсивной терапии могут все, вне зависимости от родства.
Отсутствие штампа в паспорте грозит «утратой традиционных ценностей» и кризисом института семьи, сообщила в беседе с NEWS.ru общественный деятель Элина Жгутова. Отметка в документе обязывает человека вести себя определённым образом.
Форма очень часто диктует содержание, как это ни странно. Мы привыкли к тому, что содержание диктует форму. Но на самом деле — наоборот.
Исчезновение штампа сделает проще многожёнство, повысит половую распущенность, снизит ответственность родителей перед детьми, считает эксперт. Ведь теперь статус человека проверить невозможно, остаётся только верить ему на слово, заключает эксперт.