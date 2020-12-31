Лановой и Купченко подхватили коронавирус

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Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заболели коронавирусом.

По словам Купченко, 31 декабря Лановой сдал тест на антитела, которых оказалось очень много, а ПЦР-тест указал на наличие COVID-19.

Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный, — рассказала актриса.

Она отметила, что сейчас 86-летний артист чувствует себя нормально, однако, учитывая возраст, было решено не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья.

У Купченко также обнаружили коронавирус, но она не планирует ложиться в больницу. По её словам, в ближайшее время она посетит клинику, чтобы сделать КТ.

Спектакли с участием актёров, намеченные на текущую неделю в Театре им. Е. Б. Вахтангова, будут заменены, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, госпитализированная с коронавирусом, остаётся в стабильном состоянии. Врачи не наблюдают у актрисы ухудшений.