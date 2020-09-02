У «дочки» «Норникеля» нашли более 100 нарушений природного законодательства

https://static.news.ru/photo/64f360c8-ed0e-11ea-b471-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Росприроднадзор выявил 116 нарушений законодательства об охране окружающей среды в Таймырской топливной компании (входит в «Норильский никель»). Они свидетельствуют об отсутствии контроля за техсостоянием сооружений, реализации природоохранных мероприятий, создают угрозу деградации экосистем и негативных изменений окружающей среды.

Ревизоры приехали в организацию, осуществляющую деятельность в Арктической зоне России, с внеплановой проверкой. В итоге выяснилось, что основное оборудование компании морально устарело и находится в физически изношенном состоянии. Фирма эксплуатирует нефтебазы, основные производственные мощности которых построены в 50-е-70-е годы. Некоторые из них никогда не подвергались капремонту.

При этом ведение технологических процессов на объектах компании не автоматизировано. Контроль уровня при хранении в резервуарах и при осуществлении сливо-наливных операций осуществляется в ручном режиме. А системы контроля утечек нефтепродуктов и вовсе отсутствуют.

Также проверка показала, что вывод из эксплуатации объектов осуществляется компанией без реализации мероприятий по охране окружающей среды.

Заборы воды в реках Енисей и Быстрая в зоне влияния объектов компании выявили превышения содержания загрязняющих веществ. Это, как сообщают в ведомстве, указывает на наличие негативного влияния недостаточно очищенных сточных вод, поступающих в водный объект. Кроме того, инспекторы установили факты несанкционированного размещения отходов I и III класса опасности на земельных участках.

Росприроднадзор выдал предписание об устранении нарушений, также ведомство готовит материалы в рамках административного производства, сообщает RNS.

Скандалы, связанные с загрязнением окружающей среды, на предприятиях «Норникеля» не утихают с конца весны. 29 мая из резервуара норильской ТЭЦ-3 вылилось около 20–22 тысяч тонн нефтепродуктов. Топливо отравило почву и загрязнило реки, по оценке экологов, на годы сделав их непригодными для планктона и рыбы. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

В конце июня предприятие вновь оказалось в центре скандала. Корреспондент «Новой газеты» и представители Greenpeace обнаружили перекачку стоков в тундру.

Очередное ЧП с загрязнением почв, связанное с ГМК «Норникель», произошло на полуострове Таймыр 12 июля. Здесь в грунт попало около 44,5 тонны авиационного керосина при его перекачке из баржи, писал NEWS.ru.