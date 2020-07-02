У 2,4 тысячи российских студентов обнаружили коронавирус

https://static.news.ru/photo/36d17cda-bd06-11ea-b446-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирусная инфекция обнаружена у 2,4 тысячи студентов и 768 сотрудников российских вузов. Такие данные публикует Минобрнауки по состоянию на конец мая.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на аналитический доклад «Уроки "стресс-теста"», темп прироста заболевших среди студентов и сотрудников оказался в три раза ниже, чем средние значения по стране.

Из-за пандемии коронавируса, Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение. Снимать ограничения начали в конце мая.

Ранее сообщалось, что российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев до нормализации эпидситуации в регионе на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Как рассказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, Минобрнауки следует базовому сценарию, по которому студенты отправятся на лекции в привычном формате — 1 сентября.

За последние сутки в России из больниц по выздоровлении от COVID-19 выписаны 8915 человек. Общее число вылечившихся с начала пандемии составляет 437,8 тысячи человек. Количество случаев заражения возросло до 667,8 тысячи. Жертвами инфекции стали 9859 человек.