Twitter обжаловал штрафы на 8,9 млн рублей за вредоносный контент

https://static.news.ru/photo/d09489a8-a1c5-11eb-a41a-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Администрация сервиса микроблогов Twitter опротестовала штрафы, наложенные на соцсеть за распространение информации с призывами к участию в несанкционированных акциях. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

Жалоба на соответствующие решения мирового участка № 422 поступила в суд, передаёт ТАСС.

2 апреля Twitter получил сразу три штрафа — на 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн рублей. Общая сумма к выплате составила 8,9 млн. Компания должна внести средства в течение 60 дней после вступления решения в законную силу.

До этого, 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы сервиса на территории страны. Как заявили в ведомстве, это было реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Причиной таких мер стали претензии к контенту, который был признан вредоносным.

Twitter обвинили в том, что соцсеть такие публикации не удаляет, а на запросы и требования не отвечает.

В Роскомнадзоре при этом не исключили полной блокировки соцсети в России.