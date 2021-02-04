Творческим вузам разрешили очные занятия с 8 февраля

https://static.news.ru/photo/f7c19296-66e2-11eb-8591-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство культуры РФ разрешило творческим вузам вернуться к очным занятиям с 8 февраля. При этом руководству учебных заведений порекомендовали учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионах.

Образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении ведомства, могут возобновить реализацию образовательных программ в очной форме обучения с 8 февраля 2021 года, — цитирует «Парламентская газета» сообщение Минкультуры.

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что некоторые вузы пока сохранят смешанный формат работы — некоторые лекции будут проходить в дистанционном режиме, а семинары и практикумы — очно. В вузах также планируется закрепить аудитории за группами, чтобы потоки не пересекались и студенты не заражались. В местах общего пользования планируют дополнительно обрабатывать поверхности, на входе — проводить термометрию бесконтактным способом. Также во время очных занятий будут следить за ношением масок и соблюдением социальной дистанции.

Как писал NEWS.ru, российские вузы с 8 февраля возобновят работу в традиционном формате обучения. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков. Вузы обязаны по-прежнему соблюдать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Им необходимо принять профилактические меры, которые рекомендуются Роспотребнадзором. В приказе прописан важный нюанс: несмотря на снятие ограничений, вузы должны быть готовы вернуться к удалённому формату в любой момент. Это возможно в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Накануне Валерий Фальков провёл совещание совета Российского союза ректоров. В частности, министр поручил группе ректоров представить доклад с данными о проверке и восполнении знаний студентов. Кроме того, он затронул один из острых вопросов — обучение иностранных студентов, взаимодействие с ними и реинтеграцию в полноценный учебный процесс.