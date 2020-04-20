«Твари и бараны»: владикавказцев оскорбили из здания правительства региона

В Сети появилось видео митинга на площади Свободы во Владикавказе, снятое из здания правительства республики. За кадром голос озвучивает всё происходящее в режиме реального времени.
Твари! Посмотри, что они делают... Бараны! Ой, гоните их, гоните... Толпа бездельников. Давай, давай, разгоняйте их, — говорит неизвестная на видео.
На кадрах видно, как полицейские пытаются оттеснить участников акции с площади. Митингующие кидаются в ОМОН камнями, где-то завязывается драка.
Участники митинга требуют отставки республиканских властей, сворачивание режима самоизоляции, освобождение активиста Вадима Чельдиева. Численность протестующих достигает 1,5 тысячи человек.
К митингующим обращались с призывом разойтись по домам глава МВД Северной Осетии Михаил Скоков, а также глава республики Вячеслав Битаров, но переговоры закончились безрезультатно. Бойцы ОМОНа отошли к зданию правительства. Участники митинга полагают, что они перешли на их сторону, писал NEWS.ru.