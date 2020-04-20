«Твари и бараны»: владикавказцев оскорбили из здания правительства региона

Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Активисты, которые провели переговоры с властями Северной Осетии, призвали других протестующих разойтись. Однако участники митинга освистали их и отказались.

Переговорщики подтвердили, что всех задержанных на мероприятии отпустят, передаёт «ОсНова». Мы продолжим работать над всеми озвученными сегодня вопросами, но для этого не должно быть социального напряжения, — подчеркнул представитель протестующих...