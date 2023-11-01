Туроператор выделил четыре направления для самого бюджетного отдыха в Азии Турэксперт Мурадян назвал Таиланд самым бюджетным местом для отдыха в Азии

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Туристам, которые хотят отдохнуть под теплыми лучами солнца и вблизи моря, стоит рассмотреть туры в Азию, рассказал NEWS.ru генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. По его словам, самыми бюджетными направлениями для отдыха являются Таиланд, Шри-Ланка, Индия и Вьетнам.

Туристам, которые хотят отдохнуть под теплыми лучами солнца и вблизи моря, стоит рассмотреть туры в Азию. Самыми бюджетными направлениями для отдыха являются Таиланд, Шри-Ланка, Индия и Вьетнам. В целом стоимость отдыха там на данный момент начинается от 220 тысяч рублей на 10 дней. Также туристам доступна Мьянма, но пока только для жителей Новосибирска. С начала осени начинается туристический сезон, который продлится до мая, — рассказал Мурадян.

Турэксперт отметил, что страны Юго-Восточной Азии и раньше были популярны у россиян, в частности, благодаря транспортной доступности. По его словам, красивая природа, море и богатая культура всегда привлекали туристов со всего мира.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Таиланд продолжает удерживать лидирующие позиции по продаже пакетных туров в страны Юго-Восточной Азии среди россиян на предстоящий зимний сезон. Эксперты отметили, что Шри-Ланка также укрепляет свои позиции.