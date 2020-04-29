Из-за пандемии коронавируса множество россиян не смогли совершить запланированные туристические поездки на заграничные или отечественные курорты. Вернуть деньги за путёвки и билеты удалось не всем — по оценкам экспертов, сотни тысяч путешественников так и не получили назад свои средства. Причины разные: кто-то брал невозвратные билеты, кто-то не может выйти на связь с представителем авиакомпании или турфирмы. Эксперты турбизнеса поясняют, что вернуть свои деньги за билеты и путевки сейчас проблематично. Главная причина — авиакомпании и турфирмы терпят колоссальные убытки, и у них нет свободных средств.

В российских аэропортах более чем на 90% снизился пассажиропоток, а объёмы перевозок десяти крупнейших авиакомпаний на международных линиях сократились на 98,9%, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. Он отметил, что сфера авиационных перевозок включена в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.

В ходе недавнего исследования, проведённого аналитической службой Рамблера, 24% респондентов заявили, что из-за эпидемии коронавируса у них сорвалась запланированная туристическая поездка. Ещё 18% опрошенных сообщили, что сложившаяся вокруг COVID-19 ситуация помешала им съездить за рубеж по работе.

Россияне собирались, но не поехали в Турцию, Таиланд и многие государства Европы, сообщил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Это самые любимые направления апреля и мая. Также многие граждане не смогли вылететь в Крым и на курорты Краснодарского края.

По данным одного из сервисов, помогающих вернуть деньги за билеты, несколько сотен тысяч россиян до сих пор не получили средства за авиабилеты или туристические путёвки.

Так, жительница Урала Ольга Николаевна должна была в середине мая улететь в санаторий Геленджика. Билеты у неё были взяты по невозвратному тарифу с пересадкой через Москву. Однако на фоне пандемии коронавируса премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому все санатории закрылись. Лететь женщине стало некуда, да и незачем. Прибытие в город грозило 14-дневным карантином. В ответ на просьбу вернуть билеты представители авиакомпании возражают, что рейс не отменён, а поэтому оснований для этого нет.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На самом деле российский закон — на стороне Ольги Николаевны. Согласно п. 1 ст. 451 Гражданского кодекса РФ, существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его расторжения. Пока нет ничего более существенного в 2020 году, чем пандемия COVID-19.

Также на полный возврат средств имеет право 87-летний пенсионер из Москвы Александр Иосифович. Он год копил деньги, чтобы летом 2020-го претворить в жизнь свою мечту — отправится в речной круиз по Волге. Тур пока не отменили, но ехать на переполненном теплоходе пенсионер боится. Коронавирус не щадит пожилых людей. Деньги за тур ему возвращать отказываются.

Алексей из Москвы приобрёл у французской авиакомпании-лоукостера билеты из Москвы в Париж и обратно. Вылет должен был состояться в конце марта. За неделю до предполагаемой поездки от авиакомпании пришло письмо об отмене рейса в связи с эпидемией коронавируса. Ещё через неделю границы между государствами были полностью закрыты. Алексею предложили два варианта — запросить возврат денег на карту или воспользоваться ваучером. Это сумма денег, которая будет доступна в личном кабинете пользователя. Средствами можно воспользоваться, когда воздушное сообщение между странами откроется.

Отечественные перевозчики также ввели похожую практику. Так, авиакомпания «Победа» полностью приостановила полеты с 1 апреля до 1 июня 2020 года, но средства на карты своих клиентов возвращать не спешит.

Всем клиентам отменённых рейсов мы вернём в полном объёме деньги на счёт в личном кабинете. Эти средства можно будет в течение года потратить на оформление билетов на любые рейсы «Победы», — говорится на сайте компании.

Если рейс был отменен, то лучше добиваться возврата денег на карту и не довольствоваться ваучером, сообщил в беседе с NEWS.ru основатель сервиса по ускорению возврата денег за билеты Александр Кузнецов.

Есть вероятность того, что авиакомпания обанкротится и ваучер сгорит. У нас уже был кейс с «Трансаэро». Сейчас авиакомпании «сыплются» по миру. Деньги вдали от вашей карты — это не деньги, а суррогат, которым невозможно воспользоваться. Александр Кузнецов основатель сервиса по ускорению возврата денег за билеты основатель сервиса по ускорению возврата денег за билеты

Часто бывает так, что человек сделал запрос в авиакомпанию на возврат денег, а в ответ – тишина. Так случилось с Алевтиной из Новосибирска, которая не смогла улететь на майские праздники из Москвы в Прагу рейсом «Уральских авиалиний». Её письменный запрос на возврат денег уже третью неделю остаётся без ответа.

Меньше всего повезло людям, которые купили билеты не через турагентства или авиакомпании, а используя агрегаторы. Некоторые из них под влиянием кризиса закрылись, другие — зарегистрированы на территории иностранных государств. Вернуть средства, опираясь на российские законы, невозможно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпании могут намеренно затягивать процесс возврата денег, считает Александр Кузнецов. Это связано с политикой государства. Минтранс предложил правительству выделить сотни миллиардов рублей на поддержку всей транспортной промышленности. Ведомство также просит дать авиакомпаниям разрешение в течение двух лет не возвращать средства за билеты на отменённые рейсы, но клиентам должны быть выданы ваучеры. Пока ответа правительства на предложение Минтранса не последовало.

Вернуть деньги за билеты или путёвки на карту в нынешних условиях проблематично, лучше предпочесть ваучеры, противоположной точки зрения придерживается Юрий Барзыкин. Он объяснил, что у авиакомпаний и турфирм сейчас нет деятельности, а, следовательно, они не зарабатывают деньги. В этой ситуации никто не виноват. Единственный способ добиться возврата средств — подать заявление в суд, уверен Барзыкин. Остаётся дождаться, когда государственные институты возобновят свою деятельность.