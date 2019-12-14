https://static.news.ru/photo/3ddcfb36-1f35-11ea-90d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Poole/moodboard/Global Look Press

Туристический сервис Aviasales провёл опрос путешественников, в ходе которого стали известны самые популярные приметы для хорошей поездки, в необходимость соблюдения которых верят люди. Результаты исследования были обнародованы в воскресенье, 15 декабря.

Треть респондентов благодарят пилотов самолётов за мягкую посадку аплодисментами в момент, когда воздушное судно касается земли. Также многие верят в то, что нужно «присесть на дорожку». По словам части опрошенных, благодаря этой примете появляется минута на раздумья, чтобы вспомнить, что забыли взять в дорогу.

Кроме того, 23% респондентов считают, что возвращаться — плохая примета, а если пришлось (за паспортом, деньгами или ключами), то нужно посмотреть в зеркало. Иначе, по словам опрошенных, не миновать «неприятностей или беды», передаёт РИА Новости.

В числе прошедших опрос были и те, кто считает, что не стоит говорить кому-то планы относительно поездки.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство пользователей сервиса Aviasales, выбирая внутренние направления на новогодние праздники, отдали предпочтение Москве и Санкт-Петербургу. В лидеры вышли также Краснодар, Уфа и Махачкала.