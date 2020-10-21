Туристка рассказала, о чём говорят россияне на пляжах Турции

https://static.news.ru/photo/a3a1c25c-140e-11eb-9b16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская туристка после отдыха в Турции пересказала содержание разговоров соотечественников, которые она подслушала на пляже. По её словам, отель, в котором она провела отпуск, был «вовсе не из дешёвых», но большинство номеров в нём занимали россияне.

Своими впечатлениями девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен». Так, туристка вспомнила, что во время отдыха разговаривала с парой соотечественников, которые ныне живут в Германии. Они сетовали на то, что европейские пенсионеры не могут позволить себе «такой дорогой отель», как у неё. У пожилых людей в Европе не остаётся денег на отдых, поскольку жизнь там дорогая, хотя и пенсии больше, чем в России, отметила туристка.

При этом она утверждает, что частыми гостями на средиземноморских пляжах являются «увешанные золотом» российские пенсионеры. Она пересказала подслушанный разговор двух отдыхающих пожилых пар. Российские пенсионеры хвалились регулярными поездками в Турцию при стоимости тура от 150–200 тысяч рублей на двоих.

Одни супруги, в частности, утверждали, что после выхода на пенсию летают в Турцию на всё лето, «как на дачу», подчеркнула туристка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что москвичка Елена Макарова, отдыхающая в Турции, рассказала о неприятностях после заражения коронавирусной инфекцией. В октябре россиянка с тремя детьми приехала в Бодрум по путёвке одного из крупных туроператоров и узнала, что инфицирована COVID-19. После этого, по словам женщины, её семью изолировали в номере отеля, а теперь собираются перевезти в общежитие для коронавирусных больных в 100 км от курорта.