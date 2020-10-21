Туристка рассказала, о чём говорят россияне на пляжах Турции

Российская туристка после отдыха в Турции пересказала содержание разговоров соотечественников, которые она подслушала на пляже. По её словам, отель, в котором она провела отпуск, был «вовсе не из дешёвых», но большинство номеров в нём занимали россияне.
Своими впечатлениями девушка
При этом она утверждает, что частыми гостями на средиземноморских пляжах являются «увешанные золотом» российские пенсионеры. Она пересказала подслушанный разговор двух отдыхающих пожилых пар. Российские пенсионеры хвалились регулярными поездками в Турцию при стоимости тура от 150–200 тысяч рублей на двоих.
Одни супруги, в частности, утверждали, что после выхода на пенсию летают в Турцию на всё лето, «как на дачу», подчеркнула туристка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что москвичка Елена Макарова, отдыхающая в Турции, рассказала о неприятностях после заражения коронавирусной инфекцией. В октябре россиянка с тремя детьми приехала в Бодрум по путёвке одного из крупных туроператоров и узнала, что инфицирована COVID-19. После этого, по словам женщины, её семью изолировали в номере отеля, а теперь собираются перевезти в общежитие для коронавирусных больных в 100 км от курорта.