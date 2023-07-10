Туристам рассказали, вернут ли им деньги из-за непогоды в Сочи и Крыму Эксперт по туризму Барзыкин: испорченный непогодой отдых можно возместить у турфирмы или в суде

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Непогода, обрушившаяся на курорты юга России, лишила отдыхающих возможности купаться в море и увеличила очередь на Крымский мост, при этом туристы, угодившие в непогоду, могут потребовать компенсацию у туроператора, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, для этого нужно внимательно изучить условия договора.

Нужно прочитать и понять, что обещала вам компания, и подумать, что вы из этого не получили, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что обычно турфирмы идут навстречу клиентам и стараются уладить все разногласия до суда. Например, если непогода препятствует вылету или даже выезду из отеля, то туристу продлят отдых и поменяют билет. Однако это касается только организованных туристов, самостоятельные путешественники берут все риски на себя. Если уладить разногласия полюбовно не удается, граждане вправе обратиться в суд.

Как рассказал Барзыкин, массовых отмен ранее приобретенных туров из-за непогоды в Сочи и Крыму не зафиксировано, туристы прибывают вовремя и добираются к местам отдыха в срок.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по туризму Сергея Кривоносова, произошедшее в Сочи и в Крыму вряд ли может являться страховым случаем.

Инфраструктура не пострадала, а то, что пару дней нельзя купаться в море, так это не проблема, — сказал депутат.

Ранее на Сочи обрушился сильный ливень. Из-за залпового дождя пострадали транспортные средства местных жителей и отдыхающих в микрорайоне Хоста — потоком смыло около десяти машин. За прошедшую ночь в этом районе выпало около 80 мм осадков, некоторым жителям потребовалась эвакуация.