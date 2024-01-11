Турэксперт назвала самые выгодные направления для отдыха в январе Тревел-блогер Ансталь: подешевели туры в Сочи, на Кавказ и в Эмираты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия. Краснодарский край. Сочи

После новогодних праздников подешевели туры в Сочи, на Кавказ и в Арабские Эмираты, сообщила NEWS.ru руководитель турфирмы тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, сейчас в России можно отдохнуть за 10 тысяч рублей на человека. Во столько обойдется пакетный тур.

Например, сейчас можно полететь в Сочи на три-четыре дня и покататься в горах либо посмотреть достопримечательности. Стоимость такого тура, включая перелет и проживание, составит от 10 тысяч рублей на человека. Кроме того, можно отправиться на Кавказ. Пакетные туры также будут стоить в районе 10–15 тысяч рублей, что в три раза ниже по сравнению с ценами на Новый год, — заявила она.

Она добавила, что из-за небольшого спроса туроператоры и агентства предоставляют путешественникам весьма выгодные предложения. Однако весной отдых за границей снова подорожает.

Из заграничных направлений я советую посетить Египет и Кубу. В феврале и марте цены на данные направления вновь начнут расти. Также радуют цены на поездки в Арабские Эмираты. Стоимость туров в январе составит от 90–120 тысяч рублей, что весьма дешево для данного направления, — заявила Ансталь.

До этого тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что в России есть множество направлений, на которые стоит обратить внимание при выборе места для новогоднего семейного отдыха. К таковым она отнесла Великий Устюг, Кострому, карельскую Рускеалу и Калининград.