Названы самые популярные семейные направления для новогоднего отдыха Турэксперт Ансталь: провести новогодний отдых с семьей можно в Великом Устюге

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В России есть множество направлений, на которые стоит обратить внимание при выборе места для новогоднего семейного отдыха, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. К таковым она отнесла Великий Устюг, Кострому, карельскую Рускеалу, Калининград, а также Москву, Санкт-Петербург и Камчатку.

Лучшим направлением для новогоднего отдыха с маленькими детьми станет Великий Устюг. У родителей появится возможность показать ребенку вотчину Деда Мороза. Также популярностью у туристов пользуется Кострома, которая является родиной Снегурочки, — поделилась эксперт.

Тем временем в карельском парке «Рускеала» можно насладиться красотой зимних пейзажей, добавила Ансталь. По ее словам, познакомиться с живописными местами будет интересно как малышам, так и подросткам. Калининград же придется по душе семьям, которые хотят окружить себя европейской архитектурой, а Москва и Санкт-Петербург станут оптимальным выбором для тех, кто не хочет далеко ехать, отметила тревел-блогер.

Две столицы славятся своими культурными программами в новогодние праздники. И конечно, не стоит забывать про Камчатку, это тоже весьма популярное направление, — рассказала она.

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