Турецкие отельеры придумали новый способ помирить украинцев и россиян Менеджеры турецких отелей предлагают конфликтным украинцам и россиянам ехать на передовую

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Отдыхающим в Турции гражданам Украины и России, которые настроены агрессивно по отношению друг к другу, сотрудники местных отелей предлагают поехать на передовую, сообщает журналист NEWS.ru, находящийся в одной из популярных гостиниц Кемера. По его словам, украинские туристы неохотно общаются с россиянами, держатся на расстоянии и не заводят разговоров о спецоперации.

Журналист уточнил, что турецкие отели отказались от концепции раздельного проживания туристов из разных стран и поляки, французы, прибалты, украинцы, россияне могут жить в одном отеле. Конфликтов между постояльцами почти не происходит, и их пытаются гасить «в зародыше».

Это отдых! Хотите драться — езжайте на передовую, а Турция тут ни при чем, — цитирует менеджер Kemer Star Hotel Мустафа фразу, якобы рекомендованную в случае конфликтов между украинцами и россиянами.

Ранее сотрудник одной из молдавских больниц отказался принимать гражданку страны, говорящую на русском языке. Врач назвал ее врагом и шовинисткой. Сама девушка не стала спорить с мужчиной и шутила в ответ, заявив, что русскоговорящий житель Молдавии — это «тяжелый случай».

Впоследствии выяснилось, что инцидент произошел в Республиканской клинической больнице Молдавии. Представители учреждения принесли пациентке извинения за поведение врача, а также пообещали проанализировать случай на заседании комиссии по этике.