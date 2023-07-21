«Хочется расстрелять вас»: врач в Молдавии отказался лечить русскую девушку Врач больницы в Молдавии отказался принимать русскоговорящую пациентку и назвал ее врагом

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Сотрудник одной из молдавских больниц отказался принимать гражданку страны, говорящую на русском языке, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. Врач назвал ее врагом и шовинисткой. Сама девушка не стала спорить с мужчиной и шутила в ответ, заявив, что русскоговорящий житель Молдавии — это «тяжелый случай».

Мне хочется вытащить калашников и расстрелять вас. Потому что вы для меня враг сразу, — заявил врач.

Впоследствии выяснилось, что инцидент произошел в Республиканской клинической больнице Молдавии. Представители учреждения принесли пациентке извинения за поведение врача, а также пообещали проанализировать случай на заседании комиссии по этике.

Министерство иностранных дел России ранее предупредило россиян о случаях дискриминации в Молдавии. В частности, граждане РФ подвергаются дополнительному досмотру в аэропорту Кишинева. При этом в ведомстве отметили, что возможности оказания консульской поддержки в Молдавии ограничены, что связано с недопуском сотрудников российского посольства к гражданам. Туристам рекомендовано учитывать все риски при планировании поездок в республику.