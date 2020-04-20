Трутнев поручил вернуть жителей Дальнего Востока из-за границы

https://static.news.ru/photo/2956abfc-8304-11ea-affd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) поручил разработать план возвращения из-за границы жителей макрорегиона, которые застряли в соседних странах после введения ограничений по коронавирусу.

С 18 марта Россия закрыла сухопутные границы, а с 27-го приостановила регулярные международные авиаперевозки — россияне возвращаются домой только спецрейсами.

В связи с поступающей информацией о проблемах с возвращением граждан РФ, проживающих на территории ДФО, прошу принять исчерпывающие меры по недопущению отказов о вывозе граждан из-за рубежа, — цитирует Трутнева ТАСС.

Как писал NEWS.ru, крупнейший российский перевозчик «Аэрофлот» до августа приостановил продажу билетов на международные рейсы. Правительство обязало авиакомпании возвращать гражданам деньги за все купленные билеты.