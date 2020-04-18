Общество

Самолёт с медицинскими масками прилетел из Узбекистана в Москву

18:16, 18 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Секретариат вице-премьера Алексея Оверчука сообщил о благополучном приземлении рейса из Узбекистана. Самолёт доставил в Москву медицинские маски и марлю для шитья.

В составе груза, прибывшего в аэропорт Шереметьево, медицинские маски, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Представители ведомства добавили, что России будет передано около пяти миллионов медицинских масок и марля. В Москве рейс встречали сотрудники Министерства экономического развития и представители посольства Узбекистана.

NEWS.ru писал ранее, что компания S7 переориентировала часть самолётов на перевозку грузов в салоне. Так, уже доставлен медицинский груз из Пекина в Новосибирск.

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