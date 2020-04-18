Самолёт с медицинскими масками прилетел из Узбекистана в Москву

https://static.news.ru/photo/0a8067c4-818b-11ea-b63e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Секретариат вице-премьера Алексея Оверчука сообщил о благополучном приземлении рейса из Узбекистана. Самолёт доставил в Москву медицинские маски и марлю для шитья.

В составе груза, прибывшего в аэропорт Шереметьево, медицинские маски, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Представители ведомства добавили, что России будет передано около пяти миллионов медицинских масок и марля. В Москве рейс встречали сотрудники Министерства экономического развития и представители посольства Узбекистана.

NEWS.ru писал ранее, что компания S7 переориентировала часть самолётов на перевозку грузов в салоне. Так, уже доставлен медицинский груз из Пекина в Новосибирск.