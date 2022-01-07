Трое заключённых ангарской колонии объявили голодовку

Трое заключённых, отбывающих наказание в исправительной колонии строгого режима ИК-2 в Ангарске, объявили голодовку. Акцию протеста они объяснили несогласием с выполнением режимных требований, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка ФСИН по Иркутской области.

Все трое заключённых содержатся в едином помещении камерного типа. Письменное заявление об объявлении голодовки они направили администрации колонии 29 декабря. Осуждённые ограничиваются водой и чаем.

Участников акции посетили сотрудники прокуратуры и региональный уполномоченный по правам человека. Во ФСИН отметили, что голодовка заключённых не связана с применением насилия по отношению к ним работниками колонии, как об этом сообщалось в некоторых СМИ.

Данная информация не соответствует действительности. Сотрудники учреждения к осуждённым физическую силу и специальные средства не применяли, — заявили в ведомстве.

В ИК-2 отбывают наказание лица, впервые совершившие тяжкие преступления. В единое помещение камерного типа помещают осуждённых, которые негативно настроены к администрации колонии и являются злостными нарушителями режима.

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный по возвращении на родину, решил отложить очередную голодовку на конец января. Он намеревался начать её в первых числах месяца, если к нему не допустят иностранных врачей. Предыдущая голодовка Саакашвили длилась 50 дней и закончилась 20 ноября.