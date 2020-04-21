Трое пациентов с COVID-19 выписаны после переливания плазмы в Москве

Деятели культуры и правозащитники обратились в СКР с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. Основанием для этого послужили его угрозы в адрес корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной.

В числе подписавших обращение в СКР актриса Лия Ахеджакова, писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, мультипликатор Гарри Бардин, председатель «Правозащитного Мемориала» Александр Черкасов. Помимо возбуждения дела, они настаивают на предоставлении...