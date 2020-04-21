Трое пациентов с COVID-19 выписаны после переливания плазмы в Москве

Трое пациентов, выздоровевших после переливания плазмы переболевших коронавирусом, выписаны из клиник в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Врачи отмечают, что пациенты, которым перелили плазму крови выздоровевших после коронавируса, справляются с болезнью быстрее и без серьёзных осложнений, — приводит её слова ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что почти 100 человек выписали за минувшие сутки из столичного медцентра в Коммунарке, где лечат больных COVID-19. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.