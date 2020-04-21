Почти 100 переболевших коронавирусом выписали из больницы в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/548730e4-8395-11ea-85be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 100 человек выписали за минувшие сутки из столичного медцентра в Коммунарке, где лечат больных COVID-19. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

За последние сутки к нам поступили 63 пациента, выписаны 99, — написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на лечении находятся 412 человек с диагнозом «коронавирус». Из них 52 человека — в реанимации, 25 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Ранее, как писал NEWS.ru, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом в самое ближайшее время. Пик, по её словам, может наступить до начала мая.