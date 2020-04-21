Скворцова назвала сроки выхода РФ на пик заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом в самое ближайшее время. Пик, по её словам, может наступить до начала мая.

В каждом округе мы смотрим ситуацию отдельно. По всему видно, что на самом деле мы недалеко от пика, — цитирует её РИА Новости.

При этом Скворцова отметила, что опирается на данные, полученные математиками и эпидемиологами. По словам главы ФМБА, число заражённых коронавирусом в России постоянно растёт, но появление тяжелобольных замедлилось.

Как писал NEWS.ru, за сутки число заболевших в России увеличилось на 4,2 тысячи и превысило 47 тысяч человек.