Трихолог рассказала, от шапок из какого материала следует отказаться Трихолог Егорова посоветовала выбирать шапки из неколючих и натуральных материалов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В случае, если у человека жирная кожа головы, ему следует отказаться от шапок из натуральной шерсти, рассказала NEWS.ru врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова. Она подчеркнула, что после соприкосновения шерсти с таком покровом головы появляются различные высыпания. Также стоит отказаться и от шапок из синтетических материалов, отметила специалист.

Дело в том, что они очень сильно наэлектризовывают волосы, а это, в свою очередь, достаточно негативно влияет непосредственно на сами фолликулы волос. Еще рекомендуется брать головной убор с хлопковой подкладкой. В тоже время ходить совсем без шапки тоже не стоит и опять из-за фолликул. Кроме того, так резко повышается вероятность «подхватить» различные простудные заболевания, — рассказала Егорова.

Она посоветовала выбирать шапки исключительно из неколючих, натуральных материалов.

Ранее доктор медицинских наук, дерматолог-трихолог Юлия Галлямова заявила NEWS.ru, что в случае выпадения волос на нервной почве нужно снизить уровень стресса физическими нагрузками. По ее словам, сохранить шевелюру могут помочь расческа дарсонваль и массаж волосяного покрова.

Галлямова добавила, что если же выпадение волос достаточно обильное, то в этом случае можно накладывать различные раздражающие маски, например с красным перцем в составе.