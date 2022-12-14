Трихолог объяснила, как бороться с потерей волос на фоне стресса Трихолог Галлямова рассказала, что бороться с потерей волос на фоне стресса можно физнагрузками

Фото: shutterstock.com

Доктор медицинских наук, дерматолог-трихолог Юлия Галлямова заявила NEWS.ru, что в случае выпадения волос на нервной почве нужно снизить уровень стресса физическими нагрузками. По ее словам, сохранить шевелюру могут помочь расческа дарсонваль и массаж волосяного покрова.

С выпадением волос на нервной почве практически ничего нельзя сделать. Так как человек элементарно не в состоянии контролировать уровень своего стресса. А выпадение волос, в свою очередь, совершенно закономерное его последствие. Так что тут в любом случае надо стремится к снижению уровня воздействия негативных факторов и нормализации сна, — сообщила врач.

Галлямова добавила, что если же выпадение волос достаточно обильное, то в этом случае можно накладывать различные раздражающие маски, например с красным перцем в составе.

Ранее врач-терапевт Оксана Булгакова рассказала NEWS.ru, что дефицит витаминов группы B (от B1 до B12) проявляется проблемами со сном и памятью, мышечной слабостью, частым головокружением, выпадением волос, а также покалыванием в конечностях. По ее словам, B1 — В12 отвечают в организме за нормальное функционирование центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, а также помогают человеку справляться со стрессовыми ситуациями.