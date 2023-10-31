Трихолог рассказала, как правильно ухаживать за волосами осенью и зимой Трихолог Нагайцева посоветовала использовать увлажняющие средства осенью и зимой

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Осенью и зимой необходимо пользоваться привычными средствами по уходу за волосами, однако в некоторых случаях могут быть исключения, рассказала NEWS.ru трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, речь идет о людях с проблемной кожей головы, у которых есть атопический или себорейный дерматит. В таком случае необходимо больше увлажняющих средств, чтобы не было перхоти.

В этом случае назначаются специальные шампуни для ухода за атопичной кожей или кожей, склонной к сухости. Я рекомендую иметь дома увлажнитель воздуха, потому что это очень хорошая профилактика, в том числе для увлажнения слизистых оболочек. Многие пациенты используют лосьоны для увлажнения кожи головы, чтобы справиться с сухостью, — посоветовала Нагайцева.

У людей с себорейным дерматитом в осенне-зимний период часто случаются обострения в виде зуда и перхоти. В таком случае требуется дополнительный уход.

Подключаем пилинги, антисеборейные лосьоны и шампуни. Когда обострение уходит, до весны лучше использовать пилинг раз в две недели и противовоспалительные лосьоны, — добавила трихолог.

Ранее трихолог Анастасия Курская рассказала, что женщины начинают рано седеть из-за злоупотребления диетами, частого окрашивания волос агрессивными средствами, а также на фоне беременности и лактации. Эксперт подчеркнула, что проблема также связана с нехваткой витаминов.