Осенью и зимой необходимо пользоваться привычными средствами по уходу за волосами, однако в некоторых случаях могут быть исключения, рассказала NEWS.ru трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, речь идет о людях с проблемной кожей головы, у которых есть атопический или себорейный дерматит. В таком случае необходимо больше увлажняющих средств, чтобы не было перхоти.
В этом случае назначаются специальные шампуни для ухода за атопичной кожей или кожей, склонной к сухости. Я рекомендую иметь дома увлажнитель воздуха, потому что это очень хорошая профилактика, в том числе для увлажнения слизистых оболочек. Многие пациенты используют лосьоны для увлажнения кожи головы, чтобы справиться с сухостью, — посоветовала Нагайцева.
У людей с себорейным дерматитом в осенне-зимний период часто случаются обострения в виде зуда и перхоти. В таком случае требуется дополнительный уход.
Подключаем пилинги, антисеборейные лосьоны и шампуни. Когда обострение уходит, до весны лучше использовать пилинг раз в две недели и противовоспалительные лосьоны, — добавила трихолог.
Ранее трихолог Анастасия Курская рассказала, что женщины начинают рано седеть из-за злоупотребления диетами, частого окрашивания волос агрессивными средствами, а также на фоне беременности и лактации. Эксперт подчеркнула, что проблема также связана с нехваткой витаминов.