Трихолог рассказала, как правильно использовать шампуни от перхоти Трихолог Нагайцева: шампуни от перхоти используются только в период обострения

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Шампуни от перхоти, в составе которых есть антимикотические компоненты, используются только в период обострения, когда имеются зуд и покраснения на коже, рассказала NEWS.ru трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, подобные моющие средства назначаются в течение 10–14 дней, в некоторых случаях необходимо использовать месяц. Нагайцева отметила, что за это время кожный процесс разрешается и терапия отменяется.

Голова моется два раза. Первый раз — намылили, смыли. Второй раз намылили, постояли в пене две-три минуты. За счет активной пены происходит действие, и потом обильно смыли водой. Если у мужчин есть высыпания на бровях, бороде или на груди, данный шампунь также используется на коже, — подчеркнула Нагайцева.

Трихолог добавила, что шампунь лучше подбирать индивидуально, а при повторении проблемы его нужно использовать до тех пор, пока она не решится.

Если мы говорим о перхоти, то одного шампуня будет мало. Идеально установить причину, подобрать комплексный уход, включая пилинг и антисебарийный лосьон, — посоветовала Нагайцева.

Ранее трихолог сообщила, что перхоть появляется из-за неправильно подобранного гигиенического средства. Нагайцева подчеркнула, что при выборе подходящего шампуня нужно проконсультироваться со специалистом.