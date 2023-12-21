Трихолог раскрыла, когда стоит сделать пересадку волос Трихолог Курская: пересадка волос нужна при генетической алопеции

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Пересадку волос стоит сделать в том случае, если их густоту и рост не получается восстановить другими способами, в том числе при генетической алопеции, рассказала врач-трихолог Анастасия Курская. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что это наследственное заболевание, при котором разрушаются волосяные фолликулы.

Пересадка волос нужна тогда, когда другие способы не помогут восстановить густоту шевелюры и возобновить рост волос на том месте, где они выпали. Самой популярной причиной пересадки волос является генетическая алопеция. <...> Этим заболеванием страдают, по некоторым данным, до 50% всех мужчин земного шара, — пояснила трихолог.

В некоторых случаях генетическая алопеция лечится консервативными методами, но иногда помочь может только пересадка волос. Врач отметила, что также показанием является потеря волос в результате травмы, на месте которой образовался рубец. В такой ситуации помочь может только пересадка. При этом Курская предупредила, что при очаговом выпадении прибегать к процедуре не стоит: волосы могут просто не прижиться.

Если мы хотим изменить линию роста волос, в этом случае тоже можно прибегнуть к пересадке. Например, обращаются пациенты с очень высоким лбом или с физиологически высокой линией роста волос и, например, пустыми висками, — заключила врач.

Трихолог Эльвира Дорош ранее предупредила, что чаще всего волосы начинают выпадать из-за генетической предрасположенности или гормонального влияния. По ее словам, избыточное количество гормонов может негативно отразиться на состоянии волосяных фолликулов.