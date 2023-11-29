Трихолог назвала основные причины выпадения волос Трихолог Дорош: волосы могут выпадать из-за генетической предрасположенности

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Чаще всего волосы начинают выпадать из-за генетической предрасположенности или гормонального влияния, рассказала врач-трихолог Эльвира Дорош. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что избыточное количество гормонов может негативно отразиться на состоянии волосяных фолликулов.

В среднем около 90% всех случаев обусловлено генетической предрасположенностью и гормональным влиянием. Избыточное количество андрогенов негативно влияет на волосяные фолликулы, чаще наблюдается поредение в лобной и теменной зоне, — пояснила врач.

Также к выпадению волос может привести стресс. Как пояснила Дорош, происходит спазм мелких сосудов и нарушается кровоснабжение. Из-за этого волосы не получают достаточно питания и кислорода, процесс роста замедляется. К такому же эффекту могут привести неправильный рацион, голодание и нехватка в организме витаминов и минералов, предупредила врач. Специалист добавила, что на состоянии волос могут негативно отразиться тяжелые или хронические инфекции, травмы кожи головы, прием лекарственных препаратов и экология.

Врач-трихолог Анастасия Тихонова ранее посоветовала не использовать гель для душа вместо шампуня. По ее словам, это приведет к тому, что волосы будут быстрее загрязняться и приобретут жирный блеск.