Трихолог объяснила, почему мужчины рано начинают седеть Трихолог Курская связала появление седины у мужчин с переутомлением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переутомление и сильный стресс могут стать причиной раннего поседения у мужчин, рассказала NEWS.ru врач-трихолог Анастасия Курская. По ее словам, значительное влияние на скорость поседения также могут оказывать неправильное питание и вредные привычки, в частности злоупотребление алкоголем и никотином. Вместе с тем Курская подчеркнула, что женщины также могут поседеть в 25 или 30 лет, как и мужчины.

Врач утверждает, что факторов, вызывающих преждевременное поседение, довольно много. К их числу относятся генетические факторы, дефицит витаминов и минералов в организме, а также частое воздействие ультрафиолетовых лучей. Кроме того, поседение характерно для ряда заболеваний. Речь идет о болезнях желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, а также сердца и сосудов. Курская подчеркивает, что раннее поседение в одинаковой степени может грозить как мужчинам, так и женщинам.

Считается, что у мужчин седина появляется раньше, чем у женщин, но это не так, поскольку представительницы слабого пола просто маскируют данную проблему с помощью окрашивания, — уточнила она.

При этом врач допустила, что мужчины чаще сталкиваются с вредными факторами в своей жизни. Речь идет о повышенном стрессе, частом переутомлении и неправильном питании. Исключение этих факторов может помочь сохранить естественный цвет волос до 40 лет. После достижения этого возраста поседение считается нормой.

Трихолог Альбина Хохлова ранее рассказала, в каком случае выпадение волос становится поводом для обращения к врачу. По ее словам, особое беспокойство должно вызывать выпадение волос, сопровождающееся зудом, шелушением, воспалением или болевыми ощущениями на коже головы.