Трихолог объяснила, как ухаживать за волосами зимой Трихолог Русакова: зимой лучше использовать деревянные расчески

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В зимнее время года лучше использовать деревянные расчески, рассказала трихолог Галина Русакова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что они помогут улучшить кровообращение кожи головы, обеспечат более активное питание волосяные фолликулов и окажут массажный эффект.

Не стоит забывать, что металлические и пластиковые расчески способствуют электризации волос. Зимой следует отдать предпочтение деревянным расческам: они оказывают хороший массажный эффект, улучшают кровообращение кожи головы, — уточнила врач.

Кроме того, необходимо интенсивно увлажнять локоны. Для этого подойдут шампуни и бальзамы. Увлажнение окажет положительный эффект на эластичность и придаст здоровый блеск волосам. Трихолог посоветовала два раза в неделю использовать несмываемые увлажняющие маски. Если возникают шелушения, следует сделать пилинг для восстановления микрофлоры головы. Во время выхода на улицу волосы не стоит распускать: они потеряют влагу и станут тусклыми и ломкими. Также важно следить за питанием и поступлением всех необходимых витаминов и микроэлементов в организм.

Трихолог Юлия Нагайцева ранее посоветовала стирать шапки зимой как можно чаще, чтобы волосы дополнительно не пачкались. Она напомнила, что на коже головы активно работают сальные и потовые железы, а избыточный себум впитывают как волосы, так и волокна головного убора.