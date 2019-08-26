https://static.news.ru/photo/b0776168-c7d8-11e9-ac66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Идея летнего цифрового детокса в теории близка жителям России, однако на практике свыше трёх четвертей предпочитают в тёплое время года сидеть в соцсетях, а почти половина смотрят в Интернете видео, кино, сериалы или слушают музыку.

Согласно данным социологов, 33% россиян в летние месяцы выходят в Сеть на работе или учёбе, столько же — в выходные дни в городе. Каждый четвёртый сидит в Интернете на даче (25%), каждый пятый (20%) — во время поездок по стране, а каждый десятый (9%) находит время на интернет-активность в поездках за рубеж.

Примерно 79% респондентов заявили, что пользуются Интернетом вне зависимости от своего местонахождения.

В соцсетях летом сидят 76% респондентов. Ещё 47% предпочитают смотреть видео, 46% — фильмы и сериалы, столько же — слушают музыку.

Онлайн-игры увлекают 42% респондентов. Общаются в мессенджерах 34%, 23% занимаются онлайн-покупками, только каждый пятый (19%) смотрит телевизор и заходит на сайты телеканалов, 12% слушают радио и 8% занимаются онлайн-обучением, — говорится в исследовании Mail.ru Group .

Чаще всего играми летом увлекаются мужчины (47% против 38% среди женщин). В свою очередь, женщины чаще совершают интернет-покупки: 27% против 18%, однако мужчины чаще тратят на онлайн-шопинг более трёх часов в день.

Ранее News.ru писал, что 27% жителей России установили себе «умный дом». Каждый третий из них потратил на внедрение этой технологии более 20 тысяч рублей.