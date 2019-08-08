https://static.news.ru/photo/0acf0ab4-b9c7-11e9-8a4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

27% жителей России установили себе «умный дом». Каждый третий из них потратил на внедрение этой технологии более 20 тысяч рублей.

Исследование проводил проект Hi-Tech. Выяснилось, что большинство пользователей «умного дома» выбрали для себя контроль систем освещения (58%), видеонаблюдение (50%), «тёплый пол» (41%), пожарную и аварийную сигнализации (39%), а также системы кондиционирования и вентиляции (36%).

Оказалось также, что внедрить технологию «умного дома» мечтают почти 70% опрошенных россиян.

Ранее News.ru писал, что Ростех создал шлем, который «читает мысли». С его помощью можно управлять компьютером и бытовой техникой. Новое изобретение считывает информацию с мозга и посылает её на домашние электроприборы.