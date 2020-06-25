Три четверти родителей школьников поддержали дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/bef12152-b79c-11ea-ba83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты образовательной компании MAXIMUM Education провели опрос среди родителей российских школьников 5–11-х классов и выяснили, что 75% респондентов считают перевод на дистанционное обучение оправданной мерой в сложившейся ситуации.

32% опрошенных родителей оценивают удовлетворённость дистанционным обучением на 3 из 5 баллов, 19% родителей поставили «дистанту» четвёрку, 18% — единицу, 17% — двойку, 14% — пятёрку, — говорится в документах компании, которые есть в распоряжении NEWS.ru.

Причинами недовольства таким обучением родители назвали то, что «уроки полноценно не ведутся», занятия проходят не на единой платформе и задают много домашнего задания. Также много нареканий вызвало то, что родителям приходилось контролировать учебный процесс и в семье не было достаточного количества компьютеров.

Более половины опрошенных родителей (52%) признались, что в период дистанционного обучения их дети занимались с репетиторами, а 12% респондентов помогали детям самостоятельно.

Как писал NEWS.ru, Министерство образования до 1 ноября должно представить идеи по совершенствованию дистанционного образования, сохранив традиционное обучение. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что онлайн-технологии не способны полностью заменить очное обучение в школе. Однако их можно использовать для образования во время вспышек простудных заболеваний.

Завлабораторией гигиены обучения и воспитания НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Марина Степанова сообщила, что после дистанционного обучения проблемы со зрением обнаружились у трети российских школьников, так как 72% учащихся использовали смартфоны для выполнения домашних заданий и участия в онлайн-уроках. Кроме того, у многих школьников появились проблемы с осанкой. По словам Степановой, нарушение, называемое туннельным синдромом и связанное с напряжением в запястном суставе, обнаружено у трети учащихся средних и старших классов.