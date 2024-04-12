Тревел-блогер раскрыла нюансы отдыха в Узбекистане Тревел-блогер Ансталь посоветовала посетить Хиву и Самарканд в Узбекистане

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Узбекистан является удивительной страной, в которой тонко пересекаются спокойный отдых, гастрономия и культурное наследие, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталья Ансталь. Она посоветовала обязательно посетить древний город Хива, который входит в перечень богатств ЮНЕСКО. Ансталь отметила, что здесь можно почувствовать атмосферу средних веков.

Конечно же, не стоит забывать про Самарканд, там обязательно стоит посетить некрополь Шахт Зинда, мечеть Биби-Ханым, а также комплекс имама Аль-Бухари. Бухара — это восточная сказка, где каждый уголок захватывает вас, поэтому тоже обязательно к посещению. На самом деле, это минимальное количество того, что можно посмотреть в Узбекистане, поскольку продолжать можно бесконечно. Каждый сможет найти то, что ему по душе, — отметила Ансталь.

Тревел-блогер призвала не забывать, что в Узбекистане исповедуют ислам, поэтому на улице не стоит пить алкогольные напитки. Женщинам лучше прикрывать ноги и руки, а при посещении религиозных мест необходимо иметь при себе платок, чтобы покрыть голову. Ансталь добавила, что на курящую женщину в общественном месте могут отреагировать не столь радужно.

Ранее Ансталь рассказала, что северокорейское направление может представлять интерес для туристов, которые хотят больше узнать о традициях и образе жизни в КНДР. При этом, по ее словам, направление может не стать массовым из-за отсутствия полной свободы передвижения в стране.