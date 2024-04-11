Турэксперт рассказала о перспективах отдыха в Северной Корее Турэксперт Ансталь напомнила об отсутствии свободы передвижения в КНДР

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Северокорейское направление может представлять интерес для туристов, которые хотят больше узнать о традициях и образе жизни в КНДР, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь. При этом, по ее словам, направление может не стать массовым из-за отсутствия полной свободы передвижения.

В данный момент идет плотное сотрудничество России и КНДР, в том числе и в сфере туризма. Для россиян разработаны туры на восемь и двенадцать дней, однако цены на такое путешествие пока неизвестны. Я думаю, что каждый захочет посетить страну хотя бы один раз, чтобы заглянуть и посмотреть, как живется при коммунизме в XXI веке. Прогнозировать дальнейшую популярность данного направления не могу, но думаю, что ценители найдутся. Не стоит ожидать уровня свободы как, например, в Турции, как бы грубо это ни звучало, — сказала Ансталь.

Турэксперт добавила, что власти КНДР могут допустить минимальные поблажки в вопросе ограничений свободы туристов. При этом она уверена, что туристический кластер «будет выполнен потрясающе» и путешественников поразят пейзажи Северной Кореи.

Ранее стало известно о разработке программы летних туров в КНДР, в рамках которых гости республики смогут отдохнуть на северокорейских пляжах. Отмечается, что продолжительность туров составит восемь и 12 дней, даты поездок утверждаются.

До этого россияне из числа туристов, впервые с 2020 года побывавших в Северной Корее, рассказали в интервью, что во время их визита они редко видели местных жителей. Посетивший 40 стран путешественник Андрей Герасименко отметил, что встретившиеся им дети не смотрели никому из туристов в глаза.