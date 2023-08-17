Тревел-блогер назвала минимальную стоимость недельного тура в Иран Блогер Ансталь: недельный тур в Иран на двоих обойдется в 240 тысяч рублей

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Цена за недельный тур на двоих в Иран начинается от 240 тысяч рублей, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Эта страна не пользуется большой популярностью у россиян, однако население там крайне вежливое и доброжелательное, добавила она.

Стартовая цена семидневного тура в Иран на двоих начинается от 240 тысяч рублей с включенными завтраками. Сейчас Иран не пользуются такой популярностью, как раньше, так как россияне предпочитают Турцию и Египет, — отметила Ансталь.

Если турист разговаривает на английском языке, то никаких проблем возникнуть не должно, отметила она. При этом блогер порекомендовала взять с собой разговорник фарси на всякий случай.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что страна полностью готова ввести безвизовый режим с РФ. Он отметил, что иранцы с радостью примут у себя российских туристов. По словам дипломата, особенно тепло на побережье Персидского залива в зимний период времени.

Блогер Ансталь также рассказала, что тур на двоих на 10 дней в США будет стоит минимум 500 тысяч рублей. В эту стоимость входят проживание в отеле эконом класса, аренда автомобиля и карманные расходы. В сутки на них придется выделять около $150 долларов на человека (9,5 тысячи), отметила блогер.