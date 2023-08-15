Тревел-блогер назвала минимальную стоимость тура в США для россиян Тревел-блогер Ансталь: тур в США обойдется минимум в 500 тысяч рублей на двоих

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Тур в США на двоих на 10 дней обойдется россиянам минимум в 500 тысяч рублей, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, перелеты обойдутся в 250 тысяч рублей, проживание в отеле эконом-класса — еще в 250 тысяч, плюс аренда автомобиля — еще 30 тысяч рублей и карманные расходы до $150 (около 9,5 тысяч рублей) в сутки на каждого.

Тур в США на двоих на 10 дней обойдется россиянам минимум в 500 тысяч рублей — перелеты и проживание по 250 тысяч по каждой статье расходов. Плюс аренда автомобиля — еще 30 тысяч рублей и карманные расходы до $150 (около 9,5 тысяч рублей) в сутки на каждого. Машина нужна, так как в США не так хорошо развит общественный транспорт, — добавила Ансталь.

Она отметила, что граждане РФ могут получить туристическую визу в США, но за пределами РФ. По ее словам, чаще всего граждане России едут в Казахстан — Астану (посольство) или Алма-Ату (генконсульство).

Ансталь подчеркнула, что визовые офицеры не стали хуже относится к россиянам и не придираются во время интервью: «как и раньше запрашивают документы с работы, подтверждение дохода и остальные бумаги».

Ранее Ансталь рассказала, что в мире есть большое количество непопулярных, но очень интересных направлений для путешествий, например Шантарские острова, Куба и районы Фуджейры в Арабских Эмиратах. По ее словам, эти места поразят туристов необыкновенной красотой, богатой культурой и архитектурными достопримечательностями.