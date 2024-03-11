Тренер развеяла популярный миф о борьбе с «пивным животом» Тренер Волынкина: упражнения на пресс не помогут избавиться от «пивного живота»

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По мнению многих людей, чтобы избавиться от «пивного живота», достаточно делать упражнения на пресс, однако это утверждение сомнительно, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, «пивной живот» — это висцеральный жир, который окружает внутренние органы, поэтому помимо спорта необходимо правильное питание и нормальная продолжительность сна.

От висцерального жира избавиться сложно. Сомнительно полагать, что упражнения на пресс уберут пивной живот. Помимо упражнений нужно соблюдать режим питания: увеличить белок и снизить углеводы, и продолжительность сна семь-восемь часов в сутки. Это немаловажно, — сказала Волынкина.

Ранее тренер сообщила, что многосоставные упражнения в сочетании с режимом правильного питания помогут избавиться от «пивного живота». Она пояснила, что речь идет о приседаниях, становой тяге, выпадах, жиме лежа, отжиманиях и планке. Волынкина отметила, что преимуществом многосоставных упражнений является работа нескольких групп мышц и суставов. Тренер добавила, что чаще всего мужчины с «пивным животом» не занимаются спортом и ведут сидячий образ жизни, поэтому нагрузка должна быть постепенной, по принципу от простого к сложному.