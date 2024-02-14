Тренер рассказала, к чему приводит неправильное выполнение «планки» Тренер Волынкина: неправильное выполнение «планки» приведет к остеохондрозу

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При выполнении упражнения «планка» позвоночник должен быть абсолютно ровным, без прогибов в пояснице, а неправильное положение тела может обернуться неприятными и опасными последствиями для здоровья, рассказал NEWS.ru спортивный тренер Мария Волынкина. По ее словам, это может привести к остеохондрозу, протрузии позвоночника и пояснично-крестцового отдела, а также патологии спины.

Неправильное выполнение упражнения может привезти к печальным последствиям. Чаще всего в «планке» провисает поясничный отдел, расслабляется шея, она не держится ровно. Если шея будет наклонена вперед, может возникнуть остеохондроз, протрузии позвоночника, пояснично-крестцового отдела. Могут возникнуть патологии спины, — сказала Волынкина.

Она посоветовала делать «планку» в спортивном зале при тренере, чтобы квалифицированный специалист следил за положением тела и регулировал технику выполнения упражнения.

Ранее Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» хорошо укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности не заламывать шею.