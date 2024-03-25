Тренер назвала простой способ найти мотивацию к занятиям спортом Тренер Волынкина: позитивный настрой поднимет мотивацию к занятиям спортом

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Позитивный настрой, система поощрения и грамотно поставленная цель помогут поднять мотивацию к занятиям спортом, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, необходимо получать удовольствие не от результата, а от самого процесса формирования красивого и здорового тела. Тренер посоветовала бросать себе вызов.

Нужно завести дневник, в котором можно ставить отметку за каждую тренировку. Разработать систему поощрений. По результатам месяца делать себе подарок. Поставить перед собой цель и выбрать тренера, который поможет добиться желаемого результата. Когда у вас что-то не получается, не отчаиваться, не бросать, а делать, — сказала Волынкина.

По ее словам, первые три тренировки нужно пережить, а дальше «пойдет как по маслу». Она призвала не лениться, не давать своим слабостям взять над собой верх.

Ранее Волынкина рассказала, что голодание, несоблюдение режима питания и отсутствие физической нагрузки являются самыми частыми ошибками при похудении. По ее словам, при объявлении голодовки организм испытывает большой стресс и начинает накапливать еще больше жира. Диетолог пояснила, что частой ошибкой является снижение суточного калоража и увеличение потребления белка.