Травматолог объяснил опасность катания на «ватрушках» для детей Травматолог Григорьев: катание на «ватрушках» чревато для детей переломами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Ватрушки», или тюбинг, ошибочно кажутся безопасными и легкими в управлении, они не обеспечивают контролируемый спуск, что чревато для детей переломами, рассказал NEWS.ru главный внештатный детский травматолог Минздрава МО Александр Григорьев. По его словам, для зимних забав лучше предпочесть санки.

«Ватрушки», или тюбинг, могут ошибочно казаться безопасными и легкими в управлении, однако это не так. В первую очередь потому, что не могут обеспечить контролируемый спуск. Кроме того, из-за своего небольшого веса «ватрушка» может развивать очень большую скорость. Специалисты отмечают, что для зимних забав лучше отдать предпочтение санкам, — добавил Григорьев.

В качестве примера он рассказал о произошедшем с 14-летним подростком, поступившим в Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) после неудачного катания на «ватрушке», — результатом стал перелом бедра.

Проведено хирургическое лечение, отломки костей сопоставлены и фиксированы титановыми пластинами. Пациент чувствует себя удовлетворительно, впереди его ждет очень длительный период реабилитации. После полного восстановления ребенку будет проведена повторная операция для удаления металлических конструкций, — подытожил главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Травматолог-ортопед Максим Саутин ранее посоветовал выбирать коньки только своего размера, чтобы зафиксировать голень. По его словам, это позволит избежать травм. Врач также порекомендовал не разгоняться во время катания.