Толоконникову снова обвинили в оскорблении чувств верующих Чиков: Толоконникова стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении чувств верующих

Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Надежда Толоконникова

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) против активистки и акционистки Надежды Толоконниковой (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), о чем сообщил юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале. Он добавил, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили публикации в социальных сетях.

Чиков сообщил, что уголовное дело расследует Мещанский межрайонный отдел СКР Москвы. В рамках уголовного дела проведена серия обысков.

Примечательно, что по этой же статье активистка уже отбывала реальный срок заключения в 2012-2013 годах в рамках скандального дела группы Pussy Riot.

Ранее СМИ сообщили, что отдел Следственного комитета по Мещанскому району Москвы начал проверку публикаций в соцсетях Толоконниковой. Об этом заявил источник РБК, близкий к правоохранительным органам. В СК пока не комментировали ситуацию.

Ранее адвокат Толоконниковой Ирина Хурнова сообщила, что в настоящее время находится за границей. При этом участница группы Pussy Riot не планирует возвращаться в Россию.