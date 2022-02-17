Толоконникова не будет возвращаться в Россию из-за новой уголовной проверки

Адвокат Ирина Хурнова, представляющая интересы участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (лицо, согласно Минюсту, исполняющее функции иностранного агента), рассказала о доследственной проверке на предмет возможного оскорбления чувств верующих, которую якобы проводит в отношении её подзащитной отдел Следственного комитета по Мещанскому району Москвы. По словам Хурновой, правоохранительные органы никак не уведомляли Толоконникову, в каких её действиях усматривают возможный состав преступления по части 1 статьи 148 УК «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

О деле пока известно исключительно из сообщений СМИ. Надежде никто не звонил, не присылал письма или иные уведомления. Мы будем выяснять ситуацию, — заявила Хурнова NEWS.ru.

Адвокат добавила, что Толоконникова в настоящее время находится за границей. При этом участница группы Pussy Riot не планирует возвращаться в Россию.

Думаю, вряд ли Надежда бросит все дела и поедет ради Мещанского отдела, оторвавшись от работы и нынешнего постоянного места жительства, — сказала Хурнова.

Ранее СМИ сообщили, что отдел Следственного комитета по Мещанскому району Москвы начал проверку публикаций в соцсетях Надежды Толоконниковой. Об этом заявил источник РБК, близкий к правоохранительным органам. В СК пока не комментировали ситуацию.