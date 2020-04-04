Если отрешиться от ажиотажа, связанного с коронавирусом, и всех вбросов в СМИ по этой тематике, интересны последствия данной кампании. Как известно, страшен не сам пожар, а паника. Давайте не будем поддаваться ей, а начнём проецировать будущее, которое нас ожидает. Ведь любой кризис — это не только потери, но и новые возможности.

Вот о них и поговорим. Например, можно посмотреть на ситуацию с научных и инженерных позиций, а также с точки зрения кадров в международном разрезе. Текущие события заставляют вернуться к вопросу о человеческих ресурсах в научно-технической сфере.

Все миграционные потоки в этой области, формирующиеся годами, показали свою неэффективность. При первом же реальном кризисе международных взаимоотношений вся конструкция начала рушиться. А если учесть, что кроме морального удовлетворения и чувства, сравнимого с ложной гордостью за то, что «наши люди» числятся среди лучших в Силиконовой долине и на других инновационных площадках Европы, Юго-Восточной Азии и прочих мест, мы как страна не получаем никаких дивидендов. Формирование налогооблагаемой базы, новые рабочие места, запуск производств на базе прорывных технологий при участии наших инженеров и техно-предпринимателей происходят за рубежом.

Возникает вопрос — может стоит всерьёз задуматься о создании условий для возвращения уехавших ранее советских и российских специалистов? В том числе «русскоязычных» из стран бывшего СССР и советского блока. Необходимо более активно привлекать в нашу научную деятельность иностранцев с высокими компетенциями в сфере науки и технологий, и лучше стимулировать молодёжь к получению инженерных специальностей, и работе на родине после получения диплома.

Что мы имеем сейчас в этом плане. Пока только различные программы отдельных федеральных органов исполнительной власти по возвращению учёных и инженеров. Кто-то из институтов развития также выходит в медийное пространство с этими вопросами. Но работают ли существующие меры? Скорее нет, чем да. На мой взгляд, не может быть результата там, где ответственность размыта. В русском фольклоре ведь не зря говорится «у семи нянек дитя голодное».

Что же делать? По моему личному мнению, сейчас подходящее время собирать камни. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что будущее нашей страны связано с высокотехнологичным производством и способностью к конкуренции на международных рынках.

Но как этого достичь?

Развивать уже имеющиеся технологии, воспитывать новых инженеров, переманивать из других областей, беспардонно копировать чужие технологии, или сдаться на откуп технологически успешным Китаю или Западу? Видимо, всё-таки нужно находить золотую середину. И в первую очередь определить «интересантов». Это без сомнения — промышленность (большая и малая), крупный бизнес и МСП. Всё остальное — лишь обслуживающая инфраструктура разного уровня: учёные, инженеры, вузы, НИИ, регуляторы всех мастей, дипломаты. Это, образно выражаясь, — команда содействия. А «сердцем» или «мотором» всего выступает пресловутый человеческий фактор.

Именно конкретный, хорошо замотивированный человек вершит историю, покоряет горы и океаны, запускает корабли в космос и строит атомные реакторы.

Поэтому о создании условий, в которых конкретный инженер, учёный, высококвалифицированный рабочий, и семьи каждого из них будут комфортно жить и творить, нужно озаботиться уже сегодня. Мировой кризис, который нам обещают, даёт шанс перезапустить всю систему координат. Мы можем стать той территорией, где будет вершиться научно-техническое будущее.

Заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), генеральный директор Ассоциации «Российский дом международного научно-технического сотрудничества» Дмитрий Протасовский.