Титов сообщил о решении Шнурова баллотироваться на выборы в Госдуму

https://static.news.ru/photo/1d7548f0-c76c-11ea-8d9f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер группы «Ленинград», член российской Партии роста Сергей Шнуров намерен на выборы в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщил лидер партии Борис Титов в ходе рабочей поездки в Челябинск.

На выборы в Госдуму он точно идёт, — цитирует его ТАСС.

Шнуров стал членом партии в феврале 2020 года. Сейчас артист активно занят делами телеканала RTVI, на котором он занял должность генерального продюсера. Шнуров также говорил, что отказался выдвигаться на довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, хотя ему предлагали.

Ранее стало известно, что музыкант оказался в списке сопредседателей Партии Роста. Съезд партии состоялся 7 июля, и на нём выбрали 10 её сопредседателей. Кроме шоумена в список вошли бизнес-омбудсмен Борис Титов, социальный предприниматель Ксения Безуглова, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и другие.

Говоря о своих политических амбициях, Шнуров отмечал, что политическая карьера в настоящий момент его интересует меньше всего. Шоумен отметил, что в стране политика считается «сугубо зашкварной темой». Также он опроверг информацию о том, что предлагал Кремлю вступить в «Единую Россию». По его мнению, ЕР стала бы обузой для него из-за личной популярности и узнаваемости, писал NEWS.ru.