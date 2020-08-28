TikTok удалил ролики с упоминанием «Бенадрила» по просьбе Роскомнадзора

https://static.news.ru/photo/deaec6d6-e93b-11ea-b7a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Видеосервис TikTok заблокировал на территории России видео, которые связаны с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил». Таким образом руководство компании удовлетворило просьбу Роскомнадзора.

В пресс-службе сервиса подчеркнули, что безопасность и благополучие пользователей является приоритетом.

Мы полностью привержены обеспечению безопасности наших пользователей, а также сотрудничаем с ответственными российскими органами власти в этом направлении, — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что поощряют стремление пользователей и организаций сообщать о неприемлемом контенте с помощью функции жалоб в приложении TikTok, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи TikTok запустили новый флешмоб, в рамках которого они изображают жертв холокоста. Блогеры рисуют на теле ожоги и синяки, а после под музыку рассказывают о своих родственниках, которые погибли в концентрационных лагерях нацистской Германии. За это интернет-пользователи обвинили их в оскорблении жертв холокоста.