TikTok удалил ролики с упоминанием «Бенадрила» по просьбе Роскомнадзора

Видеосервис TikTok заблокировал на территории России видео, которые связаны с употреблением препарата от аллергии «Бенадрил». Таким образом руководство компании удовлетворило просьбу Роскомнадзора.
В пресс-службе сервиса подчеркнули, что безопасность и благополучие пользователей является приоритетом.
Мы полностью привержены обеспечению безопасности наших пользователей, а также сотрудничаем с ответственными российскими органами власти в этом направлении, — говорится в сообщении.
В компании также отметили, что поощряют стремление пользователей и организаций сообщать о неприемлемом контенте с помощью функции жалоб в приложении TikTok,
Ранее NEWS.ru писал, что пользователи TikTok запустили новый флешмоб, в рамках которого они изображают жертв холокоста. Блогеры рисуют на теле ожоги и синяки, а после под музыку рассказывают о своих родственниках, которые погибли в концентрационных лагерях нацистской Германии. За это интернет-пользователи обвинили их в оскорблении жертв холокоста.
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