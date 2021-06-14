В МВД объяснили исключение Тихановской из базы розыска России

https://static.news.ru/photo/0e81846e-cdb8-11eb-befe-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Steffi Loos/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская исключена из базы разыскиваемых лиц в России. В МВД РФ пояснили, что это сделано по инициативе Минска, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что объявление лица в межгосударственный розыск, его прекращение, а также внесение соответствующей информации в Межгосударственный информационный банк является исключительной компетенцией инициатора розыска — правоохранительных органов страны-участницы СНГ.

Таким образом Тихановская исключена из базы разыскиваемых в России лиц по инициативе Минска. За разъяснениями причин такого решения в МВД порекомендовали обращаться в белорусские правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что Тихановская анонсировала новую волну протестов в Белоруссии. Вместе с другими представителями оппозиции она записала видеоролик, в котором призвала мировое сообщество помочь белорусам в решении их внутригосударственных проблем.