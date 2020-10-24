Не так страшна: психологи рассказали о роли тёщи в современной семье

В этом году Международный день тёщи отмечается 25 октября. Мать жены — один из ярких персонажей российской массовой культуры. О ней рассказано немало анекдотов и спето множество песен. В фольклоре тёща представлена неприветливой женщиной, которая постоянно критикует жизнь молодой семьи и вмешивается в неё. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, что в реальности конфликты между мужем женщины и её мамой возникают редко, тогда как скандалы и раздор им приносит совсем другой родственник.

Только 20% клиентов психологов рассказывают о конфликтах между тёщей и зятем, тогда как остальные 80% жалуются на сложные отношения со свекровью. Такую статистику в беседе с NEWS.ru привела психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель Наталья Толстая. В первую очередь это связано с кризисом института семьи в России и большим количеством одиноких, пожилых женщин.

Они слишком привязаны к своему сыну и не готовы отпустить его в новую семью. К тому же часто женщины как бы переносят на сына роль несуществующего мужа. Например, постоянно звонят, просят приехать, требуют материальной поддержки. Часто женщине обидно, что появилась женщина, которая хочет занять её место или уже заняла. Наталья Толстая психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель

А мамы дочерей, напротив, радуются, что определили девушку на попечение к мужчине. Они гораздо чаще стремятся помогать молодой семье, поэтому охотнее сидят с внуками и вообще всячески поддерживают новую ячейку общества, отметила психолог.

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Связь между матерью и сыном, как правило, более крепкая, чем между матерью и дочерью, подтвердил слова коллеги в беседе с NEWS.ru cоциальный психолог Алексей Рощин. Поэтому именно свекрови больше склонны конфликтовать с невестками. Чаще всего это женщины, которые находятся в разводе и имеют единственного сына.

В последнее время конфликты между поколениями возникают всё реже, отметил тенденцию Рощин. Причина простая — молодожёны предпочитают жить отдельно от родителей.

Вплоть до начала 90-х в России были семьи вертикального типа, когда вместе жили муж, жена, дети и бабушка с дедушкой. Ведь практики аренды жилья в СССР почти не существовало. Конфликты между зятем и тёщей из анекдотов были скорее следствием тесноты, царившей в советских семьях. Когда человеку не хватает личного пространства, он становится недовольным. Сейчас же многие живут в арендованных квартирах или вовсе в другом городе. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Чтобы наладить отношения с тёщей или свекровью, необходимо держать в голове одну мысль: никто не делает зла, все делают добро, но в своём понимании, отметил в беседе с NEWS.ru клинический психолог-сексолог Валентин Денисов-Мельников. Зять или невестка часто сами провоцируют конфликты, расценивая намерения новой родственницы как враждебные, хотя это может быть простым проявлением заботы. Чтобы наладить контакт, эксперт советует использовать два секретных оружия — благодарность и комплименты. Например, сказать женщине спасибо за то, что она родила такого хорошего сына или дочь. Также не будет лишним похвалить её внешний вид или стряпню. Тогда из врага родственница превратится в союзницу.